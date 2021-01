As escolas vão manter-se abertas "em pleno funcionamento" como aconteceu até agora, anunciou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Vamos manter a escola em funcionamento e esta é a única, nova e relevante exceção", disse o primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, durante a qual foram decididas novas medidas de confinamento no âmbito da pandemia de covid-19.