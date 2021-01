Região já vacinou 3 mil pessoas contra a COVID-19

Até hoje, foram vacinados através do Plano Regional de Vacinação COVID-19 (PRVC) três mil pessoas. De acordo com dados obtidos junto da Secretraria Regional da Saúde, foram administradas vacinas (primeira dose) a 2.200 profissionais de saúde e as restantes 800 nos lares de idosos da Região.

Recorde-se que o Plano Regional de Vacinação COVID-19 arrancou a 31 de Dezembro.

De acordo com o que está preconizado pelo PRVC, a vacinação está a ser feita em função da disponibilidade de vacinas, sendo os critérios de priorização estabelecidos em função do risco de exposição ao SARS CoV-2, de acordo com a orientação da Autoridade de Saúde.

Nesta primeira fase foram disponibilizadas 9.750 vacinas para toda a RAM.

Está prevista para fevereiro a chegada de um novo lote de 14.625 vacinas da Pfizer, havendo ainda a possibilidade de reforço de lotes com vacinas da Astrazeneca e da Moderna.