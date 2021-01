Exército e Urgências foram temas em destaque há 10 anos

Há 10 anos, a edição impressa do DIÁRIO trazia como manchete o aumento da afluência ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A notícia referia que o então director do serviço, Pedro Ramos, dizia que entre os dias 1 e 11 deJaneiro daquele ano, as Urgências tinham recebido, em média, 500 doentes por dia, mais cem do que o normal e ‘esperado’.

"Os dias com maior número de doentes assistidos foram, até à data, 10e 11 de Janeiro, respectivamente com um total de 567 e 562 atendimentos registados. O valor diário dos primeiros dias de 2011 é quase 50% superior à média diária registada em 2010 (375) e também aquela registada em 2009 (388 atendimentos)", escrevia o DIÁRIO, referindo que a procura estava relacionada não só com o tempo frio e propício a infecções respiratórias, mas também com as dificuldades financeiras das famílias.

Também em grande destaque há 10 anos esteve a notícia do plano de contenção do Exército, que afectou 90 jovens madeirenses. "Cerca de 90 jovens inscritos no Centro de Recrutamento do Funchal para ingressar no curso de formação de praças, que deveria ter início esta semana,estão impedidos de iniciar a carreira militar porque o Governo da República decidiu suspender a incorporação de novos elementos a partir de 2011".

Na edição impressa de 13 de Janeiro de 2011, o DIÁRIO dava ainda conta que da situação clínica do então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, que havia sofrido um enfarte uns dias antes e que embora com alta clínica ainda poderia ser submetido a nova intervenção cirúrgica. "Mesmo internado, o líder do PSD-M concluiu a proposta de lista para a Comissão Política que vai presidir, recuperando Sérgio Marques e Jaime Filipe Ramos".

Quatro voos a partir de Paris e o abandono de Bernardo Sousa do Campeonato Nacional de Ralis para se dedicar apenas ao Mundial, foram também notícia há 10 anos.

Descarregue aqui a primeira página do DIÁRIO de 13 de Janeiro de 2011