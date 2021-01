Madeirenses Laura Luís e Érica Costa na final da Taça de Portugal

Benfica e Braga voltam a defrontar-se na final da Taça de Portugal, em futebol feminino.

As madeirenses Laura Luís e Érica Costa, ambas ao serviço do clube bracarense, estão convocadas para o jogo que se disputa no Estádio Municipal de Aveiro, hoje, a partir das 19h45.

Esta é a 17.ª edição da competição e diz respeito à temporada de 2019/20, interrompida devido à pandemia de covid-19.

O Benfica, actual detentor do troféu, chega à final Taça de Portugal pela segunda vez na sua história, depois de ultrapassar o Famalicão, o Amora, o Torreense e o Fiães.

O Braga, finalista vencido das edições de 2016/17 e 2017/18, procura a vitória à terceira tentativa e deixou pelo caminho as equipas de Estoril, Ovarense, Sporting e Marítimo.

Conheça as convocadas para a partida que será arbitrada por Sandra Bastos.





Benfica: Dani Neuhaus, Letícia, Carolina Vilão, Ana Seiça, Sílvia Rebelo - Cap. Matilde Fidalgo, Andreia Faria, Marta Sintra, Ana Vitória, Jolina Amani, Lúcia Alves, Mariana Alberto, Carole Costa, Ucheibe, Kika Nazareth, Catarina Amado, Cloé Lacasse, Pauleta, Amélia Silva, Nycole Raysla, Beatriz Cameirão.

Treinador: Filipa Patão



Braga: Marie Hourihan, Luísa Pinheiro, Bárbara Marques, Sofia Silva, Laura Luís, Andreia Norton, Ana Teles, Cindy König, Regina Pereira, Nágela Oliveira, Dolores Silva - Cap., Hannah Keane, Ágata Filipa, Diana Gomes, Myra Delgadillo, Jermaine, Érica Costa, Maria Gaspar, Eduarda Silva, Barbosinha, Rayane Machado, Inês Maia.

Treinadora: Miguel Santos