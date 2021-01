Índia confirma surto de gripe aviária em pelo menos 10 Estados

O Governo indiano confirmou hoje um surto de gripe aviária em pelo menos dez Estados do país e as autoridades já estão a implementar medidas sanitárias para conter a disseminação e prevenir o contágio para os humanos.

O Ministério da Pesca e Pecuária da Índia declarou hoje que Nova Deli, Maharashtra (oeste) e Uttarakhand (norte) juntaram-se à lista de Estados indianos onde a gripe aviária foi detetada, elevando assim para dez (dos 36) os Estados e territórios da Índia atingidos pelo surto.

As mortes incomuns de aves selvagens e aves domésticas já haviam sido confirmadas nas últimas semanas nos Estados de Uttar Pradesh, Himachal Pradesh e Haryana, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh e Kerala.

Em Haryana, o Estado mais afetado pelo vírus com mais de 400 mil aves mortas, o abate de animais infetados está a ser realizado para conter a doença, anunciou hoje o ministério em comunicado, sem especificar o número de animais abatidos até ao momento.

Enquanto as investigações estão a ser realizadas por especialistas epidemiológicos nas áreas de epicentro do surto, as autoridades pediram aos Estados para aumentar a vigilância em torno de fontes de água, mercados de aves vivas, zoológicos e granjas avícolas, a fim de "evitar qualquer possibilidade de a doença se espalhar para os humanos", lê-se no comunicado.

A preocupação com o contágio para os humanos, que acabou por atingir duramente os avicultores com a queda nas vendas e o abate de animais, levou as autoridades da capital a encerrar um dos principais mercados de aves de Nova Deli e proibir temporariamente a importação interestadual de espécies vivas.

O ministro da Pesca e Pecuária indiano, Giriraj Singh, apelou à calma aos cidadãos e autoridades locais, reiterando que as infeções em humanos podem ser evitadas com uma boa higiene e a cozedura adequada dos alimentos.

A Índia, que confirmou o primeiro surto de gripe aviária em 2006, sofre surtos do vírus H5 causados principalmente por aves migratórias que entram no país durante os meses de inverno.