Despiste aparatoso de José Jarimba na 5.ª PEC

Aquele que é considerado um dos pilotos espectáculo do Rali Vinho Madeira, José Jarimba, despistou-se na 5.ª Prova Especial de Classificação - Campo de Golfe 2 - com o seu Toyota Starlet. O carro com número de porta 52 embateu com alguma violência numa parede, mas encontra-se tudo bem com o piloto e o seu navegador, Hugo Freitas.

O acidente dita o abandono da prova por parte desta dupla, naquela que constitui a 9.ª desistência do dia. Recorde-se que as máquinas com número de porta 11, 25, 29, 36, 58, 69, 70 e 72 já haviam deixado de percorrer o asfalto madeirense.