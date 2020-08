Miguel Nunes segue disparado na frente e Camacho recupera terreno

Miguel Nunes aumentou para 9,1 segundos a sua vantagem face ao segundo classificado, nomeadamente Pedro Paixão. Na 5.ª Prova Especial de Classificação - Campo de Golfe 2 -, o Skoda Fabia R5 Evo do piloto madeirense acabou por não ser o mais rápido e o troço foi 'conquistado' por Bruno Magalhães (7 minutos, 2 segundos e 2 décimas).

Depois de ter sido o mais rápido durante as primeiras quatro PEC's do dia, Miguel Nunes foi 'apenas' o terceiro mais veloz nesta segunda passagem pelo Santo da Serra e ainda perdeu distância para Alexandre Camacho, que 'conquistou' 5 décimas ao líder da prova (+11,7).

Segue-se a 6.ª PEC - Palheiro Ferreiro 2 (8,11 quilómetros), com início marcado para as 16h14.

Entretanto, nesta segunda passagem pelo Campo de Golfe, nomeadamente na rotunda, encontra-se menos gente em relação à primeira passagem, que se deu pela manhã. O repórter do DIÁRIO, Paulo Vieira Lopes, alerta que é notório o facto do entusiasmo já não ser o mesmo e, por estar pouca gente e muito calor, o público ‘relaxou’ no uso das máscaras.