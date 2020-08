Miguel Nunes tem já 3,2 segundos de vantagem

Miguel Nunes voltou a ser o mais rápido, à semelhança do que se havia sucedido na primeira PEC (Campo de Golfe 1) do Rali Vinho Madeira.

O piloto, que guia um Skoda Fabia R5 EVO, percorreu a 2.ª PEC (Palheiro Ferreiro 1) em 5 minutos, 8 segundos e 8 décimas, o que o catapulta para uma vantagem de 3,2 segundos face ao agora segundo classificado, o também madeirense Pedro Paixão (Skoda Fabia R5), que operou uma notável recuperação - passou de 4.º classificado para a vice-liderança da prova. Em terceiro segue o espanhol 'Pepe' Lopez (+4 segundos), que trouxe à Madeira o seu Citroën C3 R5.

Já a Team Vespas, representada pelo tricampeão Alexandre Camacho (Citroën C3 R5), está na quarta posição, a 4,3 segundos do primeiro lugar. A fechar o 'top 5' encontra-se Bruno Magalhães (Hiunday i20 R5), a 7,3 segundos de Miguel Nunes.

A 'caravana' segue agora para a Boaventura, onde os bólides voltam a ligar os motores às 12h14. Após o reabastecimento previsto para a Avenida do Mar, as viaturas vão seguir para a Costa Norte antes da hora de almoço para cumprir um trajecto de 10,75 quilómetros (Boaventura 1). Esta 3.ª PEC vai passar pelo Arco de São Jorge, sobe até às Cabanas e finda na Achada do Marques, em Santana, precisamente o concelho que irá acolher a 4.ª PEC, com uma extensão de 10,84 quilómetros e agendada para as 12h50.