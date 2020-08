Oito desistências até ao momento

Registam-se até ao momento oito desistências no Rali Vinho Madeira. Antes da pausa para almoço, já foram forçados a abandonar a prova os carros com os seguintes números de porta: 11, 25, 29, 36, 58, 69, 70 e 72. Constate, na lista em baixo, quais as duplas e viaturas forçadas a abandonar a prova, bem como os motivos que levaram a tais desistências.

Número de Porta Dupla Viatura Motivo 11 Miguel Correia/A. Costa Skoda Fabia R5 Avaria 25 José Paula/J. Carvalho Peugeot 208 T16 R5 Avaria 29 João Figueiredo/F. Ribeiro Citroën DS3 R3T Max Avaria 36 Fernando Teotónio/L. Morgadinho Mitsubishi Lancer Eco X Despiste 58 João Quintal/E. Gouveia Peugeot 205 GTI Avaria 69 Miguel Gouveia/P. Ascensão Toyota Yaris Despiste 70 Eduardo Alves/R. Dinis Toyota Yaris Avaria 72 Filipe Fernandes/J. Jardim Toyota Yaris Despiste