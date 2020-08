Rui Pinto engana-se no percurso e é excluído do Rali Vinho Madeira

A dupla Rui Pinto/Ricardo Ventura, que apresentava nesta 61.ª edição do Rali Vinho Madeira o Ford Focus RS WRC, está fora da prova. Não por desistência, mas por um erro de percurso.

O piloto, em declarações à TSF-Madeira no Parque de Assistências, lamentou estar numa "maré de azar" e começou por referir que vinha há cerca de duas semanas, junto da sua equipa, a afinar a sua viatura que "estava com problemas".

Ora, ultrapassadas as barreiras mecânicas e "quando parecia estar tudo bem", piloto e navegador tiveram "um lapso de navegação" e... enganaram-se no percurso, esta manhã. Resultado? Falharam o controlo horário no pódio, que estava agendado para as 9 horas. Sem conhecer as regras, Rui Pinto assume que aprendeu a lição, mas está excluído da prova rainha do automobilismo madeirense, mesmo antes de pisar o asfalto.