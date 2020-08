BPI volta a patrocinar Rali Vinho da Madeira

O BPI volta a ser o patrocinador oficial da 61.ª edição do Rali Vinho Madeira (RVM), que arranca amanhã, 6 de Agosto, e decorre até sábado nas estradas madeirenses. A competição terá projecção internacional, sendo pontuável para o Troféu Europeu de Ralis, o Iberian Rally Trophy e o Tour European Rally, e volta a estar integrada nos calendários dos Campeonatos da Madeira e Portugal de Ralis.

O BPI renova assim o seu apoio à maior prova desportiva realizada na Ilha da Madeira e mantém-se como Patrocinador Oficial desde 1998.

O RVM 2020 conta com o Troféu BPI que atribui um prémio monetário aos três pilotos mais rápidos inscritos neste troféu.

Carlos Lopes, Director de Área Açores e Madeira do BPI, assinala que o Rali Vinho da Madeira “é um dos mais importantes eventos motorizados do país, fruto do empenho e profissionalismo da Comissão Organizadora, staff e voluntários”. Para o BPI “faz todo o sentido renovar a ligação histórica com o RVM, que constitui um motor da promoção turística e económica da região”.

O programa da Comissão Organizadora do RVM 2020 contempla menos classificativas, devido às contingências da pandemia, mas garante a passagem do rali em toda a ilha da Madeira ao longo de 160 quilómetros divididos em 16 Provas Especiais de Classificação (PEC). As emblemáticas provas do Rosário, Palheiro Ferreiro/Terreiro da Luta, Boaventura e Santana, mantêm-se no itinerário.

RVM reúne campeões da Madeira, Açores, Portugal e Espanha

O Rali Vinho da Madeira 2020 constitui um verdadeiro 'Rali dos Campeões'. Na prova organizada pelo Club Sports da Madeira estarão em competição quatro campeões em título: Alexandre Camacho (Madeira), Luis Rego (Açores), Ricardo Teodósio (Portugal), e José Maria 'Pepe' Lopez (Espanha).