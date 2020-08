PSD Machico critica falta de visão do Executivo socialista

O PSD de Machico lamenta, mais uma vez, “a falta de visão e de planeamento do Executivo socialista” que está “mais preocupado em remediar do que em resolver os problemas da população” e mostra-se “incapaz de apresentar projectos inovadores para desenvolver Machico”.

Exemplo destas acusações é, segundo o PSD, a obra que actualmente decorre na Rua da Árvore, uma rua central e estratégica para a cidade de Machico e que, além de abranger o Paços do Concelho, é fundamental para a circulação de pessoas e viaturas.

“Como é que se entende que, estando a obra a decorrer, o Executivo tenha afirmado, em reunião camarária, que ainda estava a ponderar a elevação do pavimento do arruamento em frente da Câmara, para o nível dos passeios, ficando sem circulação automóvel?”, questiona o PSD, perguntando ainda “como é que alguém avança para uma obra sem saber, exatamente, o que pretende e de que forma é que vai investir os dinheiros públicos?”.

O PSD lembra que, à custa desta intervenção, “contratada por mais de 45 mil euros, por ajusto directo”, a “importante artéria ficará condicionada durante seis semanas consecutivas, de acordo com edital nº 81/2020”.

Segundo os social-democratas, “a construção de uma lomba polémica, a asfaltagem de uma parte do troço em Agosto de 2019 e a recente intervenção para substituir parte do calhau rolado por paralelepípedos em basalto traduz bem a matriz de trabalho de um Executivo que só sabe remediar e é incapaz de apresentar um planeamento que valorize Machico”, insistem, sublinhando que o PSD “saúda e defende o investimento de qualidade no concelho e não as intervenções feitas de forma pouco rigorosa, como é o caso desta”, alegando que os mais de 15 milhões de euros que entram nos cofres da autarquia, pela via dos impostos directos e indirectos cobrados aos munícipes, “exigem outra responsabilidade e capacidade de resposta camarária”.

A este propósito, o PSD defende que a Rua da Árvore merece uma intervenção robusta até a rua do senhor dos Milagres, assim como a retirada da lomba oblíqua em frente à Câmara Municipal que "só tem provocado estragos a muitas viaturas que lá transitam".