PS lamenta 'chumbo' do PSD aos professores

Numa nota dirigida à imprensa esta sexta-feira, o deputado socialista Rui Caetano manifestou o seu desagrado perante o 'chumbo' do PSD, na reunião da Comissão Especializada de Educação, Desporto e Cultura, que inviabiliza a discussão de uma petição pública promovida pelo Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), na Assembleia Regional da Madeira.

A petição em causa - intitulada “Pela aprovação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na RAM” - foi assinada por 3.640 professores.

"O PS lamenta a decisão do PSD em impedir a discussão em plenário da Petição Pública, organizada pelo SPM, subscrita por 3.640 professores que pretendia debater alguns dos principais problemas que afectam a classe docente".

Rui Caetano enumera: "a concretização da lei da pré-reforma na Região; a possibilidade de os professores poderem optar pela isenção da componente lectiva a partir dos 60 anos; a redução da componente lectiva para os professores do primeiro ciclo e do pré-escolar e ainda a redução da componente lectiva para os professores com doenças crónicas".

O número elevado de subscritores demonstra bem a importância que as medidas propostas pela Petição representam para a classe docente, por isso, impedir a discussão desta iniciativa pública no plenário da casa mãe da democracia vem demonstrar, mais uma vez, a visão centralista e o desrespeito que o governo PSD-CDS assume perante as opiniões diferentes. vinca o parlamentar.

No entender do PS, esta decisão "não vai ao encontro dos interesses de uma classe que tanto tem contribuído para assegurar a normalidade do nosso sistema educativo, numa conjuntura de pandemia que obrigou todos os professores a se adaptarem a um ensino à distância e a uma mudança radical das metodologias de trabalho".