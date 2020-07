PSD Machico exige mais investimento nos Bombeiros Municipais

“A promessa expressa pelo executivo de que admitiria 2 a 4 Bombeiros por ano constituiu uma verdadeira fraude política, típica de quem é mais dotado para remediar do que para resolver os problemas de fundo que afectam o concelho”.

“O serviço que os Bombeiros Municipais prestam à população é fundamental para o desenvolvimento e para a segurança do nosso concelho e é lamentável que este papel, assim como a existência de um plano de investimento organizado e sustentado ao longo do tempo, na área da protecção civil municipal, não sejam uma prioridade para o executivo”.

É desta forma que os social-democratas de Machico reagem ao facto de a Câmara Municipal de Machico não ter acautelado, no recente concurso para preenchimento de pessoal nesta área, “o número de profissionais que realmente o concelho necessita para fazer face às suas necessidades”.

O recente procedimento concursal para o preenchimento de 10 postos de trabalho afecto à divisão de Bombeiros Municipais é, assim, e no entender do PSD Machico, “manifestamente insuficiente para as necessidades do município", que relembra que o mesmo já foi alvo, inclusive, de correcção por parte da Associação de Bombeiros Profissionais.

"Uma exigência considerada justa e que valoriza a profissão de Bombeiro e o próprio Município de Machico", vinca o PSD.

O social-democratas que recordam que a ditaproposta de deliberação teve a aprovação da vereação PSD em reunião de câmara, "atendendo a que a mesma implicava um reforço de efectivos municipais, ainda que alerte para a necessidade de mobilidade dos operacionais admitidos, no sentido de promover-se a equidade salarial no mesmo exercício funcional".

Para os 'laranja' de Machico, o município necessita "urgentemente" de admitir "mais de duas dezenas" de Bombeiros Sapadores,, "de forma a que se garanta uma renovação progressiva do quadro actual, fundamental para prevenir o desgaste prematuro e continuar a prestigiar o desempenho reconhecido por todos".