PSD Machico diz que Tribunal de Contas confirma “falta de rigor e transparência” da Autarquia

“A Comissão Política do PSD Machico reitera a sua posição relativamente à falta de rigor e de transparência do Executivo socialista em relação às contas do município, que, aliás, mereceu reparos do Tribunal de Contas, hoje tornados públicos, quanto a um dos vários exemplos que caracterizam a autarquia”.

A afirmação de Norberto Maciel, presidente da Comissão Política do PSD Machico surge depois de a Autarquia de Machico ter apresentado as contas de 2019 com “um resultado positivo de 115.123,60€, condicionado por verbas extraordinárias que se conseguiu arrecadar, revelando-se, em bom rigor, uma conta negativa no montante superior a meio milhão de euros” e que mereceu o voto contra do PSD na reunião de Câmara e em sede de Assembleia Municipal.

Deixando claro que é impossível gerir uma Câmara Municipal “sem rigor orçamental”, Norberto Maciel afirma que o PSD Machico “receia que o actual Executivo, com as suas políticas irresponsáveis, possa colocar em causa a credibilidade financeira, e com isso, hipotecar definitivamente a tão ambicionada retoma no investimento e desenvolvimento do concelho, devido à sua falta de visão, transparência e estratégia”.

Por isso, defende “uma política credível e séria como condição essencial para a governação municipal e tal como recomenda o Tribunal de Contas que vem agora dar razão às nossas preocupações, atendendo à falta de valores pendentes não reflectidos contabilisticamente no ano económico a que se reportam”.

Norberto Maciel lembrou que, em 2018, foram apresentadas correcções aos custos anteriores, no montante de 203.527,58€, correcções que em 2019, “terão certamente um valor ainda mais expressivo, previsivelmente na ordem dos 623.092,73€”, lamentando que, “pese embora os reparos e as recomendações, o município insista nos mesmos erros e continue a promover uma gestão pouco clara dos dinheiros públicos”.