Dia de menos sol com possibilidade de chuva e 27ºC de máxima

Prepare-se para mais um dia com muitas nuvens e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes Norte e terras altas. O vento será fraco a moderado, até 25 quilómetros por hora, do quadrante Norte. Para o Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê também um dia com períodos de céu muito nublado, com o vento a soprar menos, será inferior a 15 km/h. A temperatura máxima prevista para hoje no Funchal é de 26ºC, a mínima de 22ºC. No Porto Santo os valores para esta quinta-feira estão entre os 25ºC e os 20ºC, novamente com as duas ilhas em risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta, está no nível 9. Nestas condições, o IPMA recomenda que não exponha as crianças ao sol, e os adultos devem usar óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar. A temperatura mais elevada prevista é para o Lugar de Baixo, Ponta do Sol, deverá chegar aos 27ºC. A generalidade das localidades estará entre as 25ºC e os 26ºC.

Hoje a Madeira não apresenta risco significativo de incêndio.

No mar, a temperatura segue entre os 23ºC e os 24ºC. Na costa Norte o mar apresenta-se pouco revolto, com ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Noroeste. Na costa Sul, as ondas são inferiores a 1 metro.