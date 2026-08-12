Japão e Coreia do Sul alertam para lançamento de míssil por Pyongyang

A Coreia do Norte lançou um míssil, possivelmente de tipo balístico, em direção ao mar do Japão, informaram o Ministério da Defesa japonês e o Exército sul-coreano.

O lançamento a partir da costa leste norte-coreana, na quarta-feira (hora local, noite de terça-feira em Portugal continental), é o segundo de armamento deste tipo feito por Pyongyang em menos de uma semana.

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano afirmou em comunicado ter detetado o lançamento ao início do dia de "um míssil balístico (...) a partir da região de Wonsan em direção ao mar do Leste (mar do Japão)".

O Ministério da Defesa japonês também alertou para o lançamento, mas não confirmou tratar-se de um míssil balístico.

O lançamento relatado ocorre dois dias depois de Coreia do Sul e Estados Unidos anunciarem que vão iniciar na próxima semana os seus exercícios militares anuais de grande escala, visando reforçar a prontidão contra ameaças norte-coreanas.

Espera-se que o novo exercício (Escudo da Liberdade Ulchi) provoque, à semelhança de anteriores, uma resposta irada da Coreia do Norte, que os considera uma preparação de invasão do seu território.

No passado, o regime norte-coreano respondeu com testes de armamento e retórica agressiva a grandes exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Na semana passada, a Coreia do Sul, os Estados Unidos e o Japão detetaram o lançamento de um míssil balístico de curto alcance a partir da Coreia do Norte, no primeiro teste do género pelo país desde o final de junho.

A Coreia do Norte não confirmou o lançamento relatado, ao contrário do que faz normalmente, divulgando detalhes dos testes de armas um dia depois destes.