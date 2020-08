Conte hoje com um dia cinzento e quente, com períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago, incluindo no Funchal, aguaceiros fracos nas vertentes Norte e terras altas e vento fraco a moderado, até 30 km/h de Norte/Nordeste na generalidade e fraco, até 15 km/h, no Funchal. A temperatura máxima esperada é de 27ºC, a mínima de 21ºC. No Porto Santo os valores de referência para esta quarta-feira são 25ºC e 21ºC, respectivamente.

O risco de incêndio desceu de máximo, mas as zonas altas de Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz, Machico e Santana continuam a apresentar risco muito elevado de incêndio.

Se considera ir a banhos, saiba que a água do mar está entre os 23/24ºC, mas que o risco de exposição aos raios UV se mantém muito elevado, nível 9 tanto na Madeira como no Porto Santo, numa escala até 11+.

A Norte o mar apresenta-se com ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros; e a sul com ondas de Sueste com 1 metro.