Entre a chuva e o risco extremo de exposição aos raios UV

É Verão mas o dia pode ser molhado nas vertentes Norte, onde há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no final do dia, revelam as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje O dia será também cinzento no Arquipélago, com excepção das vertentes Sul, que prometem estar em geral com poucas nuvens. O vento vai soprar fraco a moderado de Nordeste, sendo moderado a forte, de 30 a 45 km/h, nas terras altas.

No Funchal, conte com céu pouco nublado e vento inferior a 15 km/h. A temperatura máxima prevista é de 26ºC, no Porto Santo de 25ºC, com a ilha da Madeira em risco extremo de exposição à radiação ultravioleta e o Porto Santo com risco muito elevado, respectivamente níveis 11 e 10 numa escala de 1 a 11+.

Quanto ao mar, conte com ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de Norte; na costa Sul serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água está entre os 22/23ºC.