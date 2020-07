Temperatura a descer

Conte com um dia mais fresco nas zonas altas, pois está prevista pequena descida da temperatura máxima, num dia de muitas nuvens novamente a Norte e em que a chuva não consta das previsões efectuadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para a costa Sul céu geralmente pouco nublado, incluindo naturalmente o Funchal. O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte e fraco na capital, onde não irá além dos 15 km/h. A temperatura máxima prevista para hoje para o Funchal é de 25ºC. No Porto Santo será de 24ºC.

Hoje tanto a ilha da Madeira como o Porto Santo estão com previsão de índice de radiação ultravioleta muito elevado, de 10 na Madeira e de 8 no Porto Santo, pelo que é recomendado o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e as crianças não devem ser expostas ao sol.

No mar, a temperatura da água está entre os 22ºC e os 23ºC, na costa Norte com ondas de Norte com 1 a 1,5 metros; na costa Sul com ondas de quadrante Sul inferiores a 1 metro.