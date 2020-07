Tempo entre a possibilidade de chuva e os 27ºC de máxima

É possível que haja chuva neste 21 de Julho nas vertentes Norte e zonas montanhosas da ilha Madeira e no Porto Santo, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A acontecer será sob a forma de aguaceiros fracos até meio da manhã. De resto, conte com um dia com muitas nuvens, mais azul nas vertentes Sul a partir do meio da manhã. O vento será fraco a moderado do quadrante Norte, soprando moderado a forte, 30 a 40 km/h, e por vezes com rajadas até 60 km/h, nas zonas montanhosas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, sobretudo até à hora do almoço.

No Funchal, o dia será pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade só nas próximas horas, e o vento será fraco. A temperatura máxima prevista para hoje é de 27ºC no Lugar de Baixo, na Ponta do Sol. No Funchal os termómetros vão subir aos 26ºC, no Porto Santo aos 25ºC.

Ambas as ilhas estão com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, a Madeira com índice 10, o Porto Santo com índice 8. A escala vai de 1 a 11+. Nestas situações, o IPMA recomenta precaução. Deve utilizar óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças.

No mar, a temperatura está entre os 22/24ºC. Na costa Norte conte com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros; na costa Sul conte com ondas do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros.