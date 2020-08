Conheça as propostas do 'Roteiro' desta quarta-feira, dia 19 de Agosto

Esta noite, pelas 22h30, sobem ao palco, do Centro de Congressos do Porto Santo, 'Os Ridículos', espectáculo que será protagonizado por Nuno Morna e Paulo Lopes.

Trata-se da reposição do espectáculo da Com.Tema, estreado há dez anos, em que os dois humoristas se debruçam sobre aspectos da sociedade madeirense e portuguesa, no geral, nas ‘figuras tristes’ do dia-a-dia. O texto é um original de Filipe Sousa.

Esta é uma iniciativa da 'Cultura Activa’, que marca o regresso às produções do DIÁRIO, numa co-organização com a Câmara Municipal do Porto Santo.

Hoje, também no Porto Santo, entre as 17 horas e as 20h30, realiza-se mais um 'Sunsessions', no Pé na Água. Na cabina de som estará o DJ Sil, que irá 'passar' os temas do momento.

Ainda na 'Ilha Dourada', o Porto Santo Beach Club recebe, a partir das 21 horas, a 'Noite Branca'. A animação musical estará a cargo do cantor madeirense Tiago Sena Silva e do DJ Sil.

O La Siesta Sunset Tropical Bar, no Porto Santo, promove uma 'Noite de Tequila', que leva até àquele espaço o DJ Oxy. As entradas serão seleccionadas e limitadas.