Mais voos para a Região a partir de Agosto

A partir de Agosto vai aumentar e muito o número de voos para os aeroportos da Madeira e do Porto Santo. A noticia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira revela que serão 140 por semana, sem contar com os voos inter-ilhas, mais do dobro da média semanal registada durante o corrente mês de Julho. No próximo domingo, dia 2, a Jet2.com retoma a operação com a Madeira com 10 voos a partir do Reino Unido. De Lisboa vêm 53 semanais.

Em destaque na edição de hoje volta a estar a obrigatoriedade de uso de máscara de protecção na rua a partir do próximo sábado. A medida do Governo Regional foi ontem comunicada oficialmente numa das mais curtas conferências de imprensa realizadas pelo executivo desde que teve início a pandemia, isto apesar de estarem presentes dois secretários regionais e o vice-presidente. Governo Regional garante que polícias e ARAE vão fiscalizar nova medida nas ruas, e que pode haver até pagamento de coimas se a medida não for cumprida, mas o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia tem uma outra interpretação e alerta que restrições dos direitos e liberdades só podem ser feitas pela Assembleia da República. A medida, refere assim, pode estar "ferida de legalidade".

Polémicas e dúvidas à parte, saiba que dois emigrantes pretendem injectar "muito dinheiro" em Santa Cruz na área do imobiliário. Para tal foi já adquirido um terreno com 150 mil metros quadrados, na zona das Eiras, para a construção de moradias.

Em entrevista, Mário Rodrigues, social-democrata e presidente da mesa da Assembleia Municipal do Funchal, afirma que, no seguimento das recentes polémicas, este órgão municipal “não usurpa competências”. O também médico reconhece “excessos” no calor da argumentação, mas assegura que a Mesa do Funchal é “apolítica”.

Na edição de hoje fique também a saber que a Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira vai reeditar a obra completa de João dos Reis Gomes, uma figura de vulto da história da Madeira na primeira metade do século XX.

