4Litro abriram ciclo da 'Cultura Activa' no Porto Santo, veja as fotos

A nova produção dos 4Litro, intitulada 'Férias com o Morto' estreou ontem, no Centro de Congressos do Porto Santo. A iniciativa marcou o arranque da 'Cultura Activa', evento do DIÁRIO, numa co-organização com a autarquia local, que decorre até ao dia 22 de Agosto.

Esta noite, pelas 22h30, há mais para ver sobre esta história interpretada por Luís Paulo Sousa, Bernardo Freitas, Duarte Nunes e Alexandre Ferreira.

Amanhã e quinta-feira, às 22h30, sobem ao palco 'Os Ridículos', um espectáculo da Com.Tema, que será protagonizado por Paulo Lopes e Nuno Morna.

Nos dias 21 e 22 de Agosto, Vânia Fernandes presta 'Tributo a Centenário de Amália'.

Os bilhetes custam 10 euros para o público em geral, 7,5 para assinantes, sendo que está disponível um pacote para dois espectáculos à escolha por 16 euros. Podem ser comprados nas lojas do DIÁRIO, nas lojas Flow, no Fórum Madeira, na Tabacaria Silva & Gomes (Funchal) e na Tabacaria Becas (Machico), no Clube de Vídeo (Ribeir Brava) e online no sítio do DIÁRIO, em Iniciativas (https://iniciativas.dnoticias.pt/).