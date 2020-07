Conheça as propostas do 'Roteiro' desta sexta-feira, dia 31 de Julho

No âmbito do projecto 'Magnólia Sunset', uma iniciativa do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, realiza-se, pelas 19 horas, o concerto do grupo Stardust Acoustic Project, nos jardins da Quinta. A iniciativa acontece no dia em que se assinala o primeiro aniversário da reabertura da Quinta Magnólia.

Os Akoustic Junkies actuam, às 20 horas, no Cais do Carvão, numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. O evento será transmitido através das páginas oficiais do município no Facebook (Câmara Municipal do Funchal) e no Instagram (funchal_municipio).

O Qasbah recebe o evento 'Sunset ‘By the Sea’, às 20h30, com Mário Rey nos comandos da cabina de som.

Há música hoje, pelas 19 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco. O concerto será protagonizado pelo septeto Madeira Jazz Collective (MJC). A entrada é gratuita mediante reserva através do 291 211 090 ou do email [email protected]

No ciclo de cinema de Verão dedicado ao cinema italiano, há para ver 'Palomblella Rosa', pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe, na Ponta do Sol. Esta é uma iniciativa da autarquia local.

Realiza-se mais uma edição dos ‘Sunsets Terrace’, no topo do Castanheiro Boutique Hotel. Todas as sextas-feiras, até Setembro, há cocktails, tapas e música a partir das 18 horas.

Decorre o 6.º aniversário do espaço Saudade Madeira, com gastronomia e música ao vivo com os Simply3 (Marina Trindade, Farraiz Elias e Nuno Oliveira).

A banda Live Brisk dá concerto, a partir das 20 horas, no Essência Restaurant & Lounge Bar, na Fajã da Areia, em São Vicente.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

O KT Duo actua ao vivo, pelas 22 horas, no Nikita Lounge Pub, no Caniço..

O DJ Celso Velosa estará, a partir das 22 horas, na cabina de som do 23 Vintage Bar, que se volta a mudar esta sexta-feira e sábado para o Café do Teatro.

O DJ Sil estará no Taskaki Klub Kafé, no Porto Santo, a partir das 22 horas, para passar música até às 2 horas.

Realiza-se o ‘Copacabana Open Air Experience’, no Jardim Sul do Casino da Madeira, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden, a cabina de som estará sob os comandos do DJ Michael C.

Decorre uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Liberdade’.

Há concerto para assistir no pátio do Restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel, entre as 20 e as 22 horas. A animação é composta pelos músicos residentes: Tiago Sena, Diana Duarte, Ricardo Dias, Vitor Anjo, Paulo Batista e Vitor Abreu, que compõem assim, os duos e trios semanais.