Todas as quartas-feiras e domingos, a esplanada do bar e restaurante Pé na Agua, no Porto Santo, promove as ‘Sunssesions’: sessões de música ao vivo, ‘show cooking’ e ‘drinks’ para juntar os amigos e apurar os cinco sentidos.

Esta quarta-feira, dia 29 de Julho, a partir das 17 horas, há ‘live music’ e ‘DJ Set’ com Afonso Silva.