Pedro Ramos prestou socorro no atropelamento na Av. do Mar

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que é médico especializado em Trauma, estava no local e prestou auxílio à senhora atropelada esta manhã numa passadeira na Avenida do Mar, no Funchal. Além dela, também o marido que a acompanhava foi atropelado por um carro que circulava nesta artéria.

O casal, ambos de 54 anos, estava a circular quando ambos foram colhidos por uma viatura ligeira. A condutora ficou no local à espera do socorro, que foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A senhora estava consciente, com escoriações nas pernas. O senhor também deu entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça com dores no joelho.