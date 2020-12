Queda obriga idoso a ser evacuado do Porto Santo

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados cerca das 18h10 para prestar socorro a um indivíduo com 75 anos resultante de uma queda em casa. Do acidente terá resultado a suspeita um trauma cranioencefálico tendo sido necessário a sua evacuação para a Madeira por parte da Força Aérea que garantiu o transporte entre ilhas sendo que a ligação entre o Aeroporto Cristiano Ronaldo foi feita com recurso à corporação de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.