Elmano Santos candidato à Associação de Futebol da Madeira

O ex-árbitro Elmano Santos é um dos candidatos às eleições da Associação de Futebol da Madeira (AFM) para o quadriénio 2020/2024.

A noticia foi avançada pelo próprio através de um comunicado enviado à comunicação social.

"Neste preciso momento somos confrontados com enormes desafios para adaptar e preservar o nosso modo de vida à tão necessária saúde pública, combatendo a pandemia com união e responsabilidade. Trata-se de um período difícil que exige novos conceitos, novas ideias e uma preparação mais ágil da nossa vida e da vida das nossas organizações. Ao mesmo tempo precisamos de experiência e maturidade para lidar com as situações do quotidiano bem assim como na preparação do nosso futuro enquanto sociedade", pode ler-se no início do comunicado cujo 'slogan' da sua candidatura é a de 'Uma EQUIPA ao SERVIÇO dos Clubes'.

"Como sabem, toda a minha vida tem sido dedicada, em grande parte, ao desporto. Mais concretamente ao futebol. Tenho sido desafiado a assumir responsabilidades e tenho sentido o apoio e reconhecimento de todos, o que me sensibiliza.

Não é segredo que há algum tempo tenho ponderado a hipótese de me candidatar, reunidas todas as condições, à presidência da Associação de Futebol da Madeira", acrescenta ainda a newsletter do candidato.

"Os órgãos da AFM definiram este como o momento para o acto eleitoral. E é nesse pressuposto que assumo a minha candidatura.

Sou candidato a Presidente da Direção da Associação de Futebol da Madeira.

Lidero uma equipa que apresentarei no momento próprio e que se propõe ser abrangente, representativa e competente, mas que acima de tudo dá garantias de cumprimento das leis e regulamentos comprometendo-se a defender os clubes e as respectivas competições.

Não assumiria este desafio se não tivesse a garantia de um vasto conjunto de apoios necessários a executar um programa para todos ao longo do próximo mandato da AFM.

Estou confiante que poderemos contar com o vosso apoio.

Nos próximos dias receberão todas as informações relevantes sobre a nossa candidatura e sobre todo o processo eleitoral. Venham fazer parte deste projecto que se disponibiliza a cumprir a vontade dos clubes e a defesa intransigente dos seus interesses", conclui o comunicado.

De referir que as eleições aos órgãos da AFM estão agendadas para o próximo dia 29 de Dezembro.

As listas candidatas a submeter à eleição devem dar entrada nos serviços administrativos da AFM até às 16 horas da próxima segunda-feira (14 de Dezembro).