Açores com 17 novos casos e um óbito nas últimas 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas um óbito e 17 novos casos de covid-19, sendo 12 em São Miguel e cinco na Terceira, tendo ainda ocorrido 57 recuperações, foi hoje revelado.

A informação é avançada no comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional, que acrescenta que foram realizadas 1.267 análises nos "dois laboratórios de referência da região e de outras realizadas em laboratórios privados".

Dos 12 novos casos registados em São Miguel, um está relacionado com cadeias de transmissão já identificadas, nove estão relacionados uma nova cadeia em Vila Franca do Campo e dois foram registados no âmbito de uma viagem ao exterior (que testarem positivo ao sexto dia).

Dos cinco novos casos registados na ilha Terceira, três estão ligados a cadeias de transmissão local previamente conhecidas e dois foram identificados em duas novas cadeias de transmissão (uma em Angra do Heroísmo e outra na Praia da Vitória).

Das 57 recuperações, seis ocorreram na Terceira e 51 em São Miguel, tendo já sido extintas 23 cadeias de transmissão na região (duas nas últimas 24 horas).

O comunicado revela ainda que morreu uma mulher de 89 anos, residente em Angra do Heroísmo, no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira, naquele que é o primeiro óbito de covid-19 noutra ilha açoriana que não São Miguel.

Existem 13 internamentos na região: seis em Ponta Delgada, seis em Angra do Heroísmo (três dos quais em unidades de cuidados intensivos) e um no hospital da Horta.

Atualmente, existem 49 cadeias de transmissão nos Açores (34 em São Miguel, 14 na ilha Terceira e uma partilhada entre São Miguel e São Jorge) e 447 casos positivos ativos: 328 em São Miguel, 117 na Ilha Terceira, um no Pico e um no Faial.

Com 196 casos, Rabo de Peixe continua a ser a freguesia com mais casos do arquipélago, estando sob uma cerca sanitária até domingo.

Até hoje já foram detetados 1.329 casos de infeção pelo novo coronavírus na região, verificando-se 20 óbitos e 778 recuperações.