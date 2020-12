Dupladp oferece 15.600 litros de leite a quatro instituições madeirenses

A Dupladp apresentou hoje o projecto de sustentabilidade social ‘Afectos e Tradições no Coração By Dupladp’ que pretende oferecer, durante um ano, mais de 15.600 litros de leite a quatro instituições madeirenses que se dedicam a causas sociais: Abrigo de Nossa senhora de Fátima, Centro de Dia da Casa do Povo de São Roque, Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua e Fundação de Nossa Senhora da Conceição do Funchal.

O projecto solidário pretende assinalar os 20 anos da marca Dupladp no mercado, enquanto empresa de comunicação, marketing e publicidade, e comprova que a missão “fomos feitos para criar” permanece intocável.

Ao assegurar o fornecimento de leite para estas instituições e provar que Natal é o ano inteiro, a Dupladp & Associados, S.A., vai estabelecer um protocolo, de Dezembro 2020 a Dezembro 2021, que visa “criar uma relação entre todas as partes, disponibilizando-se para colher afectos através das mais diversas ideias e criações dos utentes das mesmas, nomeadamente trabalhos manuais, pinturas e poemas”, explica a empresa, acrescentando que os trabalhos serão realizados e divulgados mensalmente através das redes sociais da empresa. No final do ano serão avaliados por um júri presidido pela Secretária Regional de Inclusão e Social e Cidadania, Augusta Aguiar, e um representante de cada instituição. Além de uma exposição com todos os contributos, serão atribuídos prémios à instituição e ao utente autor do trabalho distinguido.

O administrador da Dupladp, refere que a postura solidária brota do coração da empresa. “Não entendemos o nosso negócio sem nos considerarmos responsáveis e, para tal, as nossas metas passam por podermos ter um dia melhor, sendo este tipo de iniciativas sempre presentes na génese da nossa empresa”.

Humberto Drumond frisa explica que a iniciativa ‘Afetos e Tradições no Coração By Dupladp’, foi inspirada numa tradição bem madeirense: “uma chávena de cacau bem quentinha”.

“Sabemos que beber uma caneca de cacau quente, nesta época, faz-nos recordar muitas e boas tradições, assim como as

nossas recordações de infância”, diz o administrador da empresa, recordando que é preciso incutir nestes utentes bons momentos vividos e criar uma “relação intergeracional entre quem não conhece estas tradições e aqueles que já sentem saudades desses momentos”, sublinha Humberto Drumond.

Numa altura em que nos deparamos com uma pandemia, é preciso “fortalecer laços e tradições de outrora”, com as

instituições apoiadas. Neste Natal, a marca Dupladp reserva ainda uma outra surpresa para partilhar nesta quadra, altura em que inicia as comemorações do seu 20.º aniversário. O seu novo logotipo com vista a “inovar e a dar a melhor imagem a quem solicita os seus serviços”..