'Marcha pelos Independentes' sai à rua em Lisboa e no Funchal

A recém-criada Associação de Defesa dos Trabalhadores Independentes (ADITI) que representa cerca de 800 mil trabalhadores independentes de vários sectores de actividade do país, dá início esta quinta-feira, 10 de Dezembro, a uma luta reivindicativa denominada ‘Marcha Pelos Independentes’, que pretende abordar um conjunto de problemas que os Trabalhadores Independentes atravessam desde sempre, e que foram evidenciados com a Pandemia da Covid-19.

Esta ‘Marcha Pelos Independentes’ está marcada para as 15 horas de quinta-feira, em Lisboa e no Funchal, através de duas formas de luta.

Em Lisboa, haverá uma manifestação pacífica concentrada em frente ao Ministério do Trabalho, para que seja entregue um manifesto à Ministra do Trabalho e Solidariedade Social, enquanto que no Funchal, a concentração será junto à Assembleia Legislativa Regional.