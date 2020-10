Açores com três novos casos nas últimas 24 horas

As 944 análises realizadas nos dois laboratórios de referência dos Açores nas últimas 24 horas diagnosticaram três casos positivos de covid-19 na região e quatro recuperações na ilha de São Miguel, anunciou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade explica que foram diagnosticados dois homens de 25 e 48 anos, "não residentes na região, provenientes de ligação aérea com território continental português, que realizaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 à chegada, com resultado positivo".

O terceiro caso reporta-se a uma mulher de 25 anos, "também não residente, proveniente de ligação aérea com o continente americano, que realizou teste de despiste antes do embarque com resultado negativo", mas no "teste realizado após o sexto dia produziu resultado positivo".

A Autoridade de Saúde açoriana dá conta ainda da recuperação de uma mulher de 39 anos e de três homens com idades compreendidas entre 18 e 37 anos, elevando para 211 os casos recuperados na região.

Até ao momento, foram detetados no arquipélago 329 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Há atualmente 59 casos positivos ativos, dos quais 30 em São Miguel, 12 na Terceira, três na Graciosa, cinco no Pico, cinco no Faial, um em São Jorge, dois em Santa Maria e um na ilha das Flores.

Desde o começo da pandemia morreram 16 pessoas na região, com covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.080 pessoas dos 86.664 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.