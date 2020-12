Cais velho do Porto Santo danificado pelas ondas

O cais velho da cidade do Porto Santo não aguentou a fúria do mar e das ondas do último fim-de-semana.

A ponta do referido cais “histórico “ está parcialmente danificada. As ondas conseguiram partir os ferros que suportam a infra-estruturas de cimento.

Há ferros soltaram-se e podemos ver pedaços de pedra no chão.

Relembrar que o cais velho da cidade esteve interdito durante praticamente dois dias, e agora, a ponta do cais vedada ao público por estar visivelmente, o que representa perigo para as pessoas.