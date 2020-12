Livro ‘Os Mágicos da Choupana’ eterniza a grandeza do Nacional

O lançamento do livro ‘Os Mágicos da Choupana’, da autoria de Andreia Nascimento, marca os 110 anos do Clube Desportivo Nacional celebrados hoje, no Funchal.

Rui Alves, presidente do Clube alvi-negro, agradeceu o empenho de Andreia Nascimento pela “belíssima obra” que assinala os 110 anos da colectividade e passa a fazer parte da história do Nacional.

Frisou que o livro marca um “acontecimento único na história desportiva da Região”, quando, pela primeira vez, um clube insular é quarto classificado na I Liga Nacional.

“Quando percorremos as páginas deste livro, percorre-nos uma sensação de magia”, e um “sentir de pertença” à família nacionalista, destacou Rui Alves, frisando que a sensação de magia regressa quando “encontramos alguns dos mágicos da história deste clube, nomeadamente, o melhor jogador do mundo ou o atleta olímpico”.

O líder nacionalista espera que este livro seja sempre “uma aliança de pertença a esta grande família” que é o CD Nacional.

Já Andreia Nascimento agradeceu o apoio prestado pelo clube ao desafio proposto e explicou que a obra nasce graças à sua família que tem o Nacional enraizado no coração por largas gerações.

Recordou o bisavô que “fundou o União e desfez o quarto de costura da bisavó para fazer uma sede provisória”, a avó que “acabou por casar com um grande nacionalista”, a mãe que se emociona sempre que se fala do CD Nacional e o irmão que esteve ligado ao clube.

Este livro é a sua primeira “aventura na escrita” e foi feito com muito orgulho.

Andreia acredita que o desporto tem uma “importância ímpar na transmissão de valores” ao ser capaz de atrair atenção para questões como a justiça, a verdade, a ajuda e a solidariedade”.

Recordou que o Nacional é “obra de gerações e é património da sociedade” e mostrou-se orgulhosa por poder contribuir para “mais uma página na vida desta colectividade”.