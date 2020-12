Casas do Povo com mais oferta de formação

Foi hoje apresentado um conjunto de formações para serem ministrados nas Casas do Povo, ao nível da área familiar, social e profissional.

A novidade foi avançada durante uma conferência que decorreu esta noite, inserida na XXVI edição da Semana Cultural da Ilha. A iniciativa foi moderada pelo professor Heliodoro Dória, contou com a directora de serviços da Ruralidade e com a coordenadora da Academia de Formação ACAPORAMA.

O programa desta noite contemplou ainda uma noite de fado da responsabilidade da Associação de Fado da Madeira, tendo na guitarra portuguesa, Samuel Cabral, na viola de fado, João Alvarez, e na voz Eugénia Maria, Marco Abrantes e Mónica Pinto.

Refira-se que esta edição da Semana Cultural da Ilha, organizada pela Casa do Povo local, está a decorrer em formato digital e sem público presente.

Confira o programa para esta terça-feira, 8 de Dezembro:

16h00: "Uma Cultura de cinco sentidos"

Ensaio Poético - Grupo de Teatro do Bolo do caco

Gastronomia - A Biqueira (Sandra Cardoso)

As qualificações Europeias ETG e GP DOP, exemplo da Sidra da Madeira - Eng.ª Regina Santos, DRADR-SRA

Costura Criativa - Rebuçado de Funcho, Dina Olim