Um aluno da Escola Básica do 1.º cilo/PE com Creche Eng. Luís Santos Costa, em Machico, regista o primeiro caso de Covid-19. Um aluno testou positivo no dia de hoje, fazendo com que a turma de que faz parte, com um total de 18 alunos, cumpra isolamento profilático preventivo.

Aos alunos será garantido aulas à distância, até indicação em contrário por parte das autoridades de saúde.