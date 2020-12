Marítimo derrotado em Faro

O Marítimo perdeu, esta segunda-feira, por 2-1, na deslocação a Faro, em jogo da 9.ª jornada da I Liga, que marcou a estreia de Milton Mendes no comando técnico dos verde-rubros após a saída de Lito Vidigal.

O Farense adiantou-se no marcador aos 10 minutos, num golo de Bilel. O Marítimo respondeu de forma positiva e chegou ao intervalo a dominar o jogo.

No início da segunda parte, embora com o Farense mais pressionante, a equipa madeirense esteve sempre perto do golo, algo que acabou por acontecer num cabeceamento de Rodrigo Pinho, aos 60 minutos. Mas logo, aos 63, na resposta os algarvios empataram, numa grande penalidade convertida por Rayan Gauld, num lance que castigou falta de Jean Cléber.

Se a tarefa já estava difícil, ainda mais ficou com a expulsão de Milson, por acumulação de amarelos, aos 67 minutos.

Até final, mais através de jogo directo, o Marítimo procurou sempre o empate, mas o resultado já não sofreu alteração. Os verde-rubros estão abaixo da linha de água.