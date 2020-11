Marítimo derrotado em casa pelo Benfica (1-2)

O Marítimo perdeu esta noite, no seu estádio, frente ao Benfica, por 1-2, em jogo que encerrou a oitava jornada da Liga NOS (I Liga).

Os verde-rubros, que somaram a sua quinta derrota na prova, até estiveram a vencer por 1-0, com um golo do 'goleador' de Rodrigo Pinho, após um falhanço incrível do benfiquista Otamendi, à passagem do minuto 14, mas Pizzi veio a empatar, ainda na primeira parte, ao minuto 32.

Na segunda parte os encarnador conseguiram a reviravolta com o golo de Everton ao minuto 51, que deu os três pontos para o clube da Luz, que assim subiu ao segundo lugar da Liga, em igualdade pontual com o Sporting de Braga, 18 pontos.

Quanto à equipa de Lito Vidigal manteve os seus sete pontos e ocupa o 15.º lugar na tabela classificativa.