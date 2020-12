Nacional derrotado em casa pelo Santa Clara

No duelo insular, disputado esta tarde no Estádio da Madeira, o Santa Clara levou a melhor sobre o Nacional, conquistando um triunfo (1-3) no encontro da nona jornada da I Liga de futebol.

Os açorianos apontou o primeiro golo aos 23 minutos, por Carlos Júnior.

Aos 34, Osama Rashid converteu uma grande penalidade e aumentou a vantagem para 2-0

Aos 36 minutos, Gorré fez o 2-1 para o Nacional.

Na segunda parte, o Santa Clara chegou aos 3-1, novamente através de uma grande penalidade, desta vez marcada por Thiago Santana (86).

O Nacional somou a segunda derrota consecutiva no campeonato e não conseguiu oferecer aos adeptos a 'prenda' do 110.º aniversário, que o clube celebra na próxima terça-feira.