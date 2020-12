Marítimo - Belenenses SAD será jogado a 19 de Dezembro

A Liga Portugal emitiu há instante um comunicado oficial de alteração a dois jogos referente à 10.ª da Liga NOS (I Liga). informou As partidas que sofreram alterações foram o Santa Clara-Guimarães e o Marítimo-Belenenses SAD

Assim sendo o encontro entre a formação verde-rubra e o Belenenses SAD, que estava agendado para o dia 21 de Dezembro, no Estádio do Marítimo a partir das 18h45, passou para o dia 19 de Dezembro (sábado) com início agendado para as 15 horas.



Já o Santa Clara-Vitória vai disputar-se no dia previsto, 21 de Dezembro, mas às 20h15 ao contrário do que estava inicialmente previsto (21 horas).