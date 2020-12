Funchal organiza Aldeia Natal a partir de 9 de Dezembro

A Câmara Municipal do Funchal organiza, em parceria com a ACIF, a 5.ª edição da Aldeia Natal, que vai decorrer entre 9 de Dezembro e 6 de Janeiro, na Praça do Município.

Apesar de atravessarmos uma pandemia, a Autarquia avança com o projecto, garantindo a segurança do evento dedicado às crianças através de um calendário de actividades diárias durante toda a época natalícia.

A abertura está marcada para as 17 horas desta quarta-feira, 9 de Dezembro, a cargo do Presidente Miguel Silva Gouveia.

Desta vez, por imposição da Covid-19, o espaço será adaptado às circunstância actuais, com mais espaços desimpedidos e uma circulação mais fluída. A praça será marcada por dois amplos abrigos, com grande arejamento, sendo que as restantes estruturas terão função decorativa e de conforto. Haverá ainda assistentes em permanência, para garantir que as visitas decorrem em total segurança.

O mote para a edição 2020 será um tributo aos Artesãos da Aldeia, numa alusão às fábricas de brinquedos. Deste modo, a Autarquia irá promover o artesanato tradicional sob o tema do Natal, com brinquedos feitos à mão, como os ‘carros de cana’, ou jogos tradicionais.

“Ao mesmo tempo que se evocam as tradições da infância de outrora, o Município procurou dar a oportunidade aos artesãos regionais de finalizarem e venderem os seus artefactos na Aldeia Natal apoiando, assim, a economia das famílias”, salienta a CMF, destacando a mais-valia desta iniciativa para o comércio local.

A Câmara Municipal do Funchal convida os madeirenses a visitar a Aldeia Natal que recordará os melhores tempos da infância, e pretende ajudar os artesãos. É obrigatório o cumprimento de todas as recomendações emanadas pela Autoridade de Saúde, no contexto da actual crise pandémica.