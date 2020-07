Tondela, Vitória de Setúbal e Portimonenses procuram escapar à despromoção

A edição 2019/20 da I Liga de futebol termina hoje com a luta pela manutenção em jogo, entre os 'aflitos' Tondela, Vitória de Setúbal e Portimonense, sendo que um vai acompanhar o já despromovido Desportivo das Aves.

O Portimonense, 17.º e penúltimo colocado, e em situação de desvantagem perante Vitória de Setúbal (16.º, 31 pontos) e Tondela (15.º, com 33), é quem parte em posição mais desfavorável, apesar de ter a tarefa teoricamente mais fácil da 34.ª e última jornada, uma vez que recebe o lanterna-vermelha, que vive atualmente uma situação de instabilidade motivada por problemas económicos e um conflito entre a SAD e o clube.

Com 30 pontos, a formação orientada por Paulo Sérgio tem obrigatoriamente de triunfar e esperar que os seus adversários na luta pela manutenção não vençam, respetivamente, Belenenses SAD e Moreirense, em jogos com início agendado para as 19:30.

Ao Tondela, moralizado pela vitória tangencial (1-0) na receção ao Sporting de Braga na última ronda, um eventual empate em Moreira de Cónegos, com o oitavo classificado da I Liga (com 43 pontos), será suficiente para se manter entre a elite do futebol nacional.

Já o Vitória de Setúbal depende apenas de si próprio, depois de ter conquistado um ponto no empate sem golos frente ao Sporting na jornada anterior, precisando de vencer os 'azuis', que ocupam a 14.ª posição, com 35.

Programa e resultados da 34.ª jornada:

- Sexta-feira, 24 jul:

Santa Clara -- Vitória de Guimarães, 2-2

Gil Vicente -- Paços de Ferreira, 3-3

- Sábado, 25 jul:

Marítimo -- Famalicão, 3-3

Boavista -- Rio Ave, 0-2

Benfica -- Sporting, 2-1

Sporting de Braga -- FC Porto, 2-1

- Domingo, 26 jul:

Portimonense -- Desportivo das Aves, 19:30

Vitória de Setúbal -- Belenenses, 19:30

Moreirense -- Tondela, 19:30