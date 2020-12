Capitania do Funchal prolonga aviso de agitação forte

A capitania do porto do Funchal prolongou hoje o aviso de agitação marítima forte no mar do arquipélago da Madeira até às 06:00 de segunda-feira, insistindo que as embarcações permaneçam nos portos nos portos de abrigo.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, no arquipélago da Madeira, as ondas serão até 5,5 metros na costa norte, "diminuindo gradualmente para 3,5 a 4,5 metros a partir da tarde".

"Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo", lê-se na nota da Autoridade Marítima da Madeira.

A informação da capitania referiu que a visibilidade no mar do arquipélago será "boa a moderada" e que as ondas na costa sul vão ser até dois metros.