Orçamento da Região reforça rede de cuidados continuados, diz o PSD

O Grupo Parlamentar do PSD destacou, hoje, o investimento previsto no próximo orçamento da Região, no âmbito da expansão da rede de cuidados continuados e das estruturas residenciais para idosos, com uma verba global de 21,3 milhões de euros.

Segundo a deputada Cláudia Perestrelo, este investimento servirá, por exemplo, para transformar uma escola desativada numa estrutura residencial para idosos e numa rede de cuidados continuados. A deputada referia-se à antiga escola Cardeal D. Teodósio de Gouveia, na freguesia de São Jorge, local da iniciativa de hoje do Grupo Parlamentar do PSD.

“Esta será uma resposta importante para a população. Sabemos que a costa norte da Madeira está envelhecida, também sabemos que é importante dar respostas que vão ao encontro desta problemática”, afirmou Cláudia Perestrelo, salientando que “o Governo Regional tem estado atento às consequências da evolução demográfica e às consequências do aumento da esperança média de vida, e este investimento é uma grande mais-valia”.

Além do reaproveitamento das infraestruturas existentes, a deputada sublinhou que, desta forma, está a ser dada uma resposta ao nível da saúde e ao nível social e também em termos de emprego, de economia e de dinâmica local.

"Assim sendo, o Orçamento da Região para 2021 aposta, mais uma vez, na saúde, na área social, e também na descentralização do investimento”, disse.