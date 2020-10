Sara Madruga da Costa diz que “compromissos em falta com a UMa são anteriores à covid-19”

A deputada do PSD-M na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, diz que "o Governo da República tem falhado, em toda a linha, com a Universidade da Madeira (UMa), ao não ter apresentado, no final da sessão legislativa de 2019, os estudos relativos à majoração do financiamento desta instituição, ao não ter previsto o necessário reforço de verbas no Orçamento para 2020 e, agora, ao não ter assegurado o enquadramento necessário para que esta universidade possa aceder, em 2021, aos fundos europeus decorrentes do próximo Quadro Financeiro de Apoio”.

Falhou em todos os seus compromissos, não cumpriu com aquilo a que estava obrigado nos últimos Orçamentos do Estado e continua a ignorar e a adiar necessidades que são urgentes e fá-lo com a conivência do PS, que chumbou inclusivamente a proposta que apresentámos ao Orçamento do Estado de 2020, de majoração do financiamento a esta importante instituição Sara Madruga da Costa

“Aliás, conforme oportunamente denunciamos na discussão desse Orçamento, enquanto os deputados do PS chumbavam no parlamento a nossa proposta, nos bastidores o Governo de António Costa atribuía mais dinheiro e um financiamento extra à Universidade dos Açores, prejudicando mais uma vez a Madeira”, numa postura discriminatória já por diversas vezes denunciada pelo PSD, reforça a social-democrata.

Sara Madruga da Costa lamentou a falta de palavra do Governo de António Costa relativamente a esta instituição, quando se estabelece a comparação à Universidade dos Açores, “discriminação essa que, além de não fazer sentido nem ter razoabilidade, está a condicionar, fortemente, a atividade da instituição”.

A deputada do PSD afirmou ainda que ao contrário do que outros deputados madeirenses, que “têm memória curta e fazem questão de tudo justificar em função das circunstâncias que o País atravessa, defendem os problemas que a Universidade da Madeira enfrenta não são de agora, nem muito menos são de agora as falhas graves que têm existido, por parte do Estado Português, relativamente a esta instituição de ensino”.

No final de uma reunião mantida com a reitoria, revelou que o PSD manterá as suas reivindicações na Assembleia da República e junto do Governo da República para que, de uma vez por todas, se ultrapassem estas questões e se garanta, em conjunto, “uma solução financeira que seja justa, para uma instituição que é fundamental à Região e que presta um serviço nobre, que não pode continuar a ser descurado nas suas necessidades e exigências básicas”.