1 de Outubro e 1 de Dezembro são as duas dadas da entrada em vigor de quatro portarias do Governo Regional, assinadas por Pedro Calado e Augusta Aguiar, que mostram os valores a gastar pela Região com quatro instituições privadas, que integram a REDE . Rede de Cuidados Continuados Integrados.

As portarias do Vice-presidente do Governo e da secretária de Inclusão Social e Cidadania determinam a distribuição do encargos orçamentais assumidos perante: Associação Atalaia

Living Care, IPSS, no montante global de 1.309.255,00 euros; Dilectus, Residências

Assistidas, S.A., no montante global de 1.178.329,50 euros; Instituto São João de Deus, no montante global de 628.442.40 euros; e Unidade de Longa Duração e Manutenção com o Lar D´Ajuda, no montante global de € 785.553,00 euros.