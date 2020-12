Idoso transportado de urgência ao Centro de Saúde do Porto Santo

Com crises convulsivas, um homem de 88 anos residente no Lar de Idosos de Nossa Senhora da Piedade, em Porto Santo, deu entrada, já esta tarde, no serviço de urgência do Centro de Saúde local.

O idoso foi transportado em ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários locais, tendo ficado entregue aos cuidados médicos da unidade de saúde local.