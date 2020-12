Frango no Fogareiro, mais uma das especialidades do Restaurante Miradouro!

Aparentemente é um prato como tantos outros, simples e habitual em qualquer casa, mas de facto o que servimos no nosso restaurante prima pelo sabor tradicional e pelo carinho com que é preparado. Perfeito para acompanhar com uma boa salada, batata e pouco mais…

Faça-nos uma visita e delicie-se com esta nossa especialidade. Estamos no Caminho do Lombo Segundo, junto ao Miradouro de São Roque e a funcionar de terça a domingo das 12:00 às 15:00 e das 19:00 às 23:00. Fechamos à segunda-feira.

Restaurante Miradouro

Contactos:

938069411/291742165

https://www.facebook.com/restaurante.miradouro.saoroque/?ref=bookmarks

Morada: Caminho do Lombo Segundo 35

9020 Funchal (junto ao Miradouro de São Roque)