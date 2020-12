'Operação Tonelada de Natal' do Banco Alimentar da Madeira angaria 1.773 Kg de alimentos

O Banco Alimentar da Madeira (BA Madeira) recebeu, hoje, dia 4 de Dezembro, 1.773 Kg de produtos alimentares de um conjunto de 12 empresas da Região,.

Esta acção solidária - de um conjunto e empresários que decidiu unir esforços para apoiar a causa do BA Madeira - recebeu, por iniciativa dos próprios, o nome de 'Operação Tonelada de Natal' e visa "ajudar quem mais precisa nesta época".

Recorde-se que, até ao próximo dia 13 de Dezembro, a cadeia de supermercados Pingo Doce acolhe a ‘campanha Ajuda Vale’. Os donativos podem ser realizados através de vales disponíveis nos supermercados ou on-line, em alimentestaideia.pt.

Desde a sua fundação, em 2012, que a instituição apoia em média cerca de 7.800 pessoas carenciadas por ano na RAM.

Leia a entrevista com a presidente da delegação regional do Banco Alimentar Contra a Fome, publicada na edição impressa de hoje do DIÁRIO: